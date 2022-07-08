Москва, 8 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Военно-морскому флоту России передана первая подводная лодка спецназначения, носитель «Посейдонов» «Белгород», сообщило 8 июля предприятие «Севмаш», где была изготовлена подлодка.

Mil.ru Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»

«Сегодня, 8 июля 2022 года, на крупнейшем судостроительном предприятии России — АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) — состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки «Белгород», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, атомоход спецназначения «Белгород» изначально строилась по проекту подводного ракетоносца 949А «Антей», по затем была переработана в носитель глубоководных ударных стратегических беспилотников «Посейдон».

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