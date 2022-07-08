Сочи, Краснодарский край, , 13:51 — REGNUM В тренерский штаб футбольного клуба «Сочи» вошёл бывший наставник команды Александр Точилин. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба клуба.

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Точилин возглавлял «Сочи» в 2018–2019 годах. Под его руководством команда вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ). После ухода с поста главного тренера он до 2021 года работал руководителем селекционного отдела клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня главным тренером «Сочи» был назначен экс-наставник красноярского «Енисея» Вадим Гаранин.

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