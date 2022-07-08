Кемерово, 8 июля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 8 июля, проходят торжества в честь празднования 100-летия Военизированной горноспасательной части России. В мероприятиях участвуют представители МЧС России, международной горноспасательной организации, ветераны подразделений военизированных горноспасательных частей, руководители горнодобывающих предприятий и организаций-производителей горноспасательной техники, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

11.mchs.gov.ru Горноспасатели

«Именно Кузбасс стал столицей празднования юбилея ВГСЧ, — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Опыт, квалификация и оперативность кузбасских горноспасателей известны далеко за пределами нашего региона: они не раз чётко, слаженно и профессионально помогали в устранении чрезвычайных ситуаций федерального уровня. Вековая история становления и развития системы ВГСЧ насыщена примерами успеха и необыкновенного мужества, содержит немало поводов для гордости».

Отметим, что сегодня в Кемеровской области дислоцируется крупнейшая в стране группировка горноспасателей — четыре военизированных горноспасательных отряда (более 1300 человек) и аэромобильный отряд быстрого реагирования.