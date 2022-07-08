Москва, 8 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Торговые сети в России должны начать ориентироваться на закупки у российских предприятий. Об этом по итогам заседания президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по торговле и потребительскому рынку заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Kremlin.ru Денис Мантуров

«Менеджерам торговых сетей необходимо поднять «вверх» в иерархии приоритетов закупку у российских предприятий, дать им возможность предложить потребителю свои бренды и по мере успеха масштабировать производство», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

По его словам, нужно уделить большее внимание продвижению российских товаров на внутреннем рынке, но сугубо в рамках рыночных условий и без ущерба конкуренции.