Рим, , 13:49 — REGNUM Пожилым гражданам Италии и носителям ряда заболеваний следует как можно скорее сделать повторную прививку от коронавируса, заявил 8 июля министр здравоохранения Роберто Спранца.

Вакцинация от коронавируса в Италии Poliziadistato.it

В первые дни июля в стране ежедневно фиксируется более 100 тысяч новых случаев коронавируса. Быстро растет число госпитализированных и направленных в отделения интенсивной терапии. Минздрав рекомендовал готовиться вновь разворачивать особые отделения для зараженных COVID-19.

За все время эпидемии в стране было выявлено 19 миллионов случаев заражения, 168 тысяч носителей вируса скончались, привиты двумя или более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов).