Скопинский район, Рязанская область, 8 июля 2022, 13:50 — REGNUM Из резервного фонда правительства выделено 13 млн рублей на ремонт нескольких участков сети в Скопине Рязанской области. Об этом 8 июля в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков.
Жители муниципалитета сочли водоснабжение одной из злободневных тем. По словам активистов, эта проблема систематическая, а в летний период становится критической.
Кроме того, в скопинском селе Клекотки требуется построить станцию очистки и обезжелезивания воды. На объект стоимостью более восьми миллионов рублей администрация района подаст заявку для включения в областную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности».