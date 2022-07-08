Скопинский район, Рязанская область, 8 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Из резервного фонда правительства выделено 13 млн рублей на ремонт нескольких участков сети в Скопине Рязанской области. Об этом 8 июля в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков.

dimitrisvetsikas1969 Водопровод

Жители муниципалитета сочли водоснабжение одной из злободневных тем. По словам активистов, эта проблема систематическая, а в летний период становится критической.

«Для того, чтобы более качественно решить этот вопрос, из резервного фонда правительства выделено 13 млн рублей на ремонт нескольких участков сети. Для кардинального решения проблемы требуется масштабный подход: система водоснабжения региона уже сильно устарела. Поручил провести инвентаризацию всех сетей и разработать комплексный план развития», — написал руководитель региона.

Кроме того, в скопинском селе Клекотки требуется построить станцию очистки и обезжелезивания воды. На объект стоимостью более восьми миллионов рублей администрация района подаст заявку для включения в областную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности».