Салехард, 8 июля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 8 июля за сутки госпитализирован один человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперштаба, выздоровели за сутки в регионе восемь человек. Заразились коронавирусом четверо ямальцев, это ровно столько же, как днём ранее.

С начала пандемии в ЯНАО на 8 июля зарегистрировано 137 307 случая заражения коронавирусом, выздоровели 136 050 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).