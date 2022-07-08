Сыктывкар, 8 июля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Коми сегодня, в День семьи, любви и верности, поженятся 116 пар. Об этом со ссылкой на минюст республики пишет «Комиинформ».

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По данным издания, больше всего заявлений подано в отделы загса Сыктывкара и Эжвинского района, а также Ухты. В прошлом году этот день выпал на среду, органами загса Республики Коми было зарегистрировано лишь 14 браков.

Как сообщало ИА REGNUM, в День семьи, любви и верности поженятся 135 белгородских пар.