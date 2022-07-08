Ижевск, , 13:46 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя села Малая Пурга, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Сотрудник ДПС Александр Погожев © ИА REGNUM

Следствием установлено, что в мае текущего года мужчина двигался по автодороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автомобильной трассы М7 «Волга», где был остановлен сотрудниками ДПС. В ответ на законные требования правоохранителей он отказался предъявить регистрационные документы и водительское удостоверение, а также потребовал от полицейских показать доверенность от имени главы МВД на право проверять его документы и автомобиль. Далее мужчина попытался уехать, при этом умышленно совершив наезд на одного из сотрудников ДПС, причинив ему телесные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 году инспектор по делам несовершеннолетних в Марий Эл прибыла по вызову. Жительница Йошкар-Олы вела себя дерзко, демонстративно употребляла перед сотрудницей полиции алкогольные напитки, а затем применила насилие в отношении представителя власти. В результате инспектор получила черепно-мозговую травму.

Читайте также: Жительница Йошкар-Олы получила условный срок за нападение на полицейского