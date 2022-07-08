Санкт-Петербург, 8 июля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки коронавирусные стационары Санкт-Петербурга пополнились 63 пациентами, у которых обнаружили COVID-19. Об этом 8 июля сообщают в региональном оперштабе. Это на 12 больных меньше, чем сутками ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи у медучреждения

Вирус за сутки выявили в Петербурге у 273 человек (-7 носителей к уровню предыдущих суток). Количество смертей от ковида, как основной причины, сократилось до четырёх пациентов (-3). Выздоровели за сутки 235 петербуржцев (+27).

За сутки сохранилось количество пациентов, размещённых на лечении COVID-19 в стационарах, всего их 801 больной. При этом число тех, кто лежит в реанимационных отделениях, упало до 102 пациентов (-23). Аппараты искусственной вентиляции лёгких поддерживают жизнь 30 человек (+1). Покинули больницы после выздоровления за сутки 75 петербуржцев (-11).

На домашнем лечении остаются 1589 человек. Этот показатель уже которые сутки только растёт, за минувшие сутки еще плюс 29 больных.

В Петербурге зафиксировали 1 538 561 случай заражения коронавирусом. Скончались от ковида 34 187 пациентов, а переболели вирусом 1 501 728 человек.