* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 8 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления Афганистана опубликовал заявление, опровергающее сообщение Sputnik о том, что Ахмад Масуд, лидер этого фронта, встречался с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Таджикистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению информационного агентства «Шафакна», фронт заявил, что ряд СМИ опубликовал сообщения о переговорах между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Таджикистане, которые не соответствуют действительности.

В заявлении также говорится, что Фронт национального сопротивления считает стабильный, реальный и достойный мир политическим решением проблемы страны, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не верят в переговоры и мир, как и в прошлом, и стремятся удержать власть с помощью силы.

В декларации говорится, что Фронт сопротивления продолжит борьбу против угнетения всеми силами, но всегда готов и к диалогу.

Ранее Sputnik сообщал о встрече в ближайшее время в Таджикистане представителей Фронта сопротивления и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).