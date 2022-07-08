Улан-Удэ, 8 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет бывший старший оперуполномоченный исправительной колонии, обвиняемый в получении взяток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

По версии следствия, ранее фигурант предложил одному из осужденных приносить ему телефоны и сим-карты для продажи другим заключённым на территории колонии. Взамен оперативник предложил покровительство и помощь в получении условно-досрочного освобождения.

«За свои незаконные действия в период с декабря 2019 года по декабрь 2020 года злоумышленник получал взятки в размере от 1 до 15 тыс. рублей, которые передавались ему наличными денежными средствами, либо путем переводов на банковский счет на общую сумму 81 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

После разоблачения обвиняемый признал свою вину и содействовал следствию. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.