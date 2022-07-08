Иркутск, 8 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 8 июля, по случаю Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России, вручил медали «За любовь и верность» парам, прожившим в браке более 25 лет.

Правительство Иркутской области Иркутск. Вручение медалей «За любовь и верность» парам, прожившим в браке более 25 лет

Как сообщает телеграм-канал правительства региона, общественную награду из рук главы региона получили 37 пар. Еще 39 парам медали вручили мэры муниципальных образований.

«Вы прожили вместе в любви и согласии более четверти века. Вы всего добились своим трудом, воспитали детей достойными членами общества, прошли непростой, может быть, жизненный путь. Это — итог большой заботы и труда. Сохранение семейного тепла требует ежедневных усилий, терпения и ответственности каждого члена семьи. Медаль «За любовь и верность» — знак общественного признания! Такие семьи, как ваши, без всякого сомнения, — достояние нашей страны», — сказал Игорь Кобзев.

Сегодня среди награждаемых были пары, которые прожили вместе 60 лет. Это Кузовниковы Валерий Борисович и Фаина Валентиновна из Ангарска, иркутяне Лужновы Владимир Иванович и Людмила Михайловна, Швец Владимир Владимирович и Лидия Павловна.

Как сообщало ИА REGNUM, указ, устанавливающий 8 июля Днём семьи, любви и верности, президент России Владимир Путин подписал в конце июня 2022 года.

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