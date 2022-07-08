Купянск, , 13:43 — REGNUM Украинский язык продолжат преподавать как родной в Харьковской области. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы обсуждали уже с учителями украинских школ, что украинский язык, он будет [изучаться] как родной язык», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что на территории России проживает множество народов, которые продолжают изучение своего национального языка.

Ранее министр доставил в Купянск несколько тысяч книг для образовательных учреждений и библиотек Харьковской области.