Купянск, Украина, 8 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Украинский язык продолжат преподавать как родной в Харьковской области. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кравцов

«Мы обсуждали уже с учителями украинских школ, что украинский язык, он будет [изучаться] как родной язык», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что на территории России проживает множество народов, которые продолжают изучение своего национального языка.

Ранее министр доставил в Купянск несколько тысяч книг для образовательных учреждений и библиотек Харьковской области.