Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Американский комик Крис Рок состоит в отношениях с актрисой Лейк Белл. Об этом 8 июля пишет Entertainment News 8 июля, ссылаясь на свой источник.

Крис Рок (сс) Andy Witchger

По словам инсайдера, Рок и Белл «встречаются уже несколько недель». Он также добавил, что пара была «на нескольких свиданиях» — хоть пока «это не серьёзно», но актрисе «весело».

ИА REGNUM напоминает, что слухи о романе Криса Рока и Лейк Белл появились на прошлой неделе. Тогда пару сфотографировали папарацци во время совместного ужина.

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