Кишинёв, , 13:43 — REGNUM Количество жителей Молдавии, поддерживающих евроинтеграцию, при действующем руководстве страны становится всё меньше. Об этом заявил молдавский экс-президент Игорь Додон на телеканале Publika.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

Он заявил, что год назад около 73% молдавских граждан были за вхождение республики в Евросоюз. На прошлой неделе опрос показал, что их стало 51%. Додон объясняет это политикой президента страны Майи Санду и её партии «Действие и солидарность», ставшей правящей в июле 2021 года.

«Люди задаются вопросом: а зачем нам это, когда при европейской интеграции беспредел юстиции, высокие цены, нас заставляют быть антироссийскими и проводить гей-парады, закрывать университеты и школы, продавать земли, а наша продукция никому в Европе не нужна?», — сказал экс-президент.

По мнению Додона, большинство жителей Молдавии хотят, чтобы у страны были дружеские отношения и ЕС, и с Россией. Он уверен, что популярность идеи интеграции в Молдавии продолжит падать. Этому отчасти будет способствовать и ухудшение ситуации в Евросоюзе.

Напомним, 23 июня Евросовет принял решение предоставить статус кандидата в ЕС Молдавии. При этом в стране продолжают расти цены на топливо и продукты питания. К концу года уровень инфляции, по разным оценкам, может достигнуть 30 — 40%.

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