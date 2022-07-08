Сана, , 13:48 — REGNUM В правительстве Йемена заявили о том, что повстанцы-хуситы не выполнили ряд обязательств, взятых на себя по условиям соглашения о прекращении огня. С таким заявлением, как сообщает Saba, выступил совет министров Йемена по итогам заседания в пятницу, 8 июля.

Йемен Иван Шилов © ИА REGNUM

Как подчеркнули в правительстве Йемена, хуситы продолжают блокаду города Таиз, несмотря на ранее достигнутые договорённости. Кроме того, повстанцы якобы не открыли ряд стратегически важных для экономики страны автодорог, а также не направляют таможенные пошлины и доходы от продажи нефти в бюджет страны.

«Продолжение международного молчания побуждает повстанцев-хуситов к дальнейшему упорству в пренебрежении мирным соглашением и неоднократным и ежедневным нарушениям перемирия, объявленного при участии ООН», — цитирует Saba заявление правительства.