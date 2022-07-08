Кемерово, , 13:42 — REGNUM На развитие спортивной инфраструктуры Кемеровской области из федерального бюджета за последние три года направлено более 400 миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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«Кузбасские спортивные объекты всё чаще становятся площадками проведения масштабных соревнований всероссийского и международного уровня. Так, только в прошедшем году мы приняли чемпионат и первенство мира по парашютному спорту, а также восемь чемпионатов России по различным видам спорта, — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Проведение таких мероприятий дает возможность развивать спортивную инфраструктуру в регионе».

Он подчеркнул, что по итогам 2021 года Кузбасс признан лучшим регионом в стране по развитию спорта