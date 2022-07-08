Уфа, , 13:49 — REGNUM Пятерым сиротам предоставили благоустроенное жилье в Башкирии после вмешательства прокуратуры. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Получение жилья Пресс-служба прокуратуры Калужской области

Отмечается, что ранее сотрудники прокуратуры провели проверку, по результатам которой они обратились в суд в интересах пяти сирот с требованием обязать муниципалитет предоставить им благоустроенное жилье. Суд согласился с доводами прокуратуры.

Сообщается, что прокурор Давлекановского района принял участие в церемонии вручения ключей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура Башкирии предостерегла чиновника от нарушения прав сирот.