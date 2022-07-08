Тюмень, 8 июля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 27 выздоровевших и двое госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 8 июля региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 8 июля коронавирус выявили у 20 тюменцев. Это на семь человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 июля коронавирус выявили у 192 255 человек, выздоровели 187 697 пациентов, скончались 4338 (ни одного человека за сутки).