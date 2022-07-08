* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 13:41 — REGNUM В афганской провинции Панджшер в результате засады, устроенной силами Фронта национального сопротивления в Базараке, убито восемь боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источникам, засада была организована во второй половине дня 7 июля в кишлаке Малсапа уезда Базарак.

Источники утверждают, что в ходе боя восемь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё четверо получили ранения. Уточняется, что радикалы были убиты в ходе планирования атаки на позиции сил Фронта сопротивления.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по поводу этих заявлений.

Следует отметить, что за последние несколько дней боестолкновения в Панджшере пошли на убыль.