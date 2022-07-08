Ярославль, 8 июля 2022, 13:40 — REGNUM Электросамокаты уберут с верхнего яруса Волжской набережной в Ярославле. Об этом рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОНФ инициировало обсуждение проблемы с участием городских властей и ГИБДД, после чего власти начали вывозить самокаты с нижнего яруса набережной.
На самокаты жалуются и местные жители.
Как сообщили в ОНФ, на следующей неделе состоится новая встреча общественников, представителей мэрии и прокатных сервисов.
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