Ярославль, 8 июля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Электросамокаты уберут с верхнего яруса Волжской набережной в Ярославле. Об этом рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОНФ инициировало обсуждение проблемы с участием городских властей и ГИБДД, после чего власти начали вывозить самокаты с нижнего яруса набережной.

Ярославское отделение ОНФ Парковка самокатов в Ярославле

«Следующая на очереди — парковка на верхнем ярусе. Мы не раз говорили властям, что двухколесному транспорту здесь не место. Он загромождает смотровую площадку, мешает туристам», — отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.

На самокаты жалуются и местные жители.

«Около памятника Некрасова установили композицию в виде герба Ярославля, но все пространство перед ним загромождено самокатами. Сколько это безобразие будет продолжаться?», — рассказала корреспонденту ИА жительница Ярославля Майя Щёголева.

Как сообщили в ОНФ, на следующей неделе состоится новая встреча общественников, представителей мэрии и прокатных сервисов.