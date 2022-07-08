Москва, , 13:39 — REGNUM Массированные обстрелы Донецка связаны в том числе со страхом украинских солдат, ожидающих предстоящую расправу над ними. Об этом 8 июля заявил командир батальона «Пятнашка» Народной милиции (НМ) ДНР Ахра Авидзба.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются создать видимость угрозы наступления на Донецк. Однако у них попросту нет сил и ресурсов для такой атаки.

«Мы наблюдаем такую картину, когда человеку становится очень страшно он ведет себя шумно, показывает, что он ко всему готов. Но мы понимаем, что какую-то часть сил перемолотили, активность противника не говорит о том, что он готов, скорее он хочет показать, что он готовится к чему-то. Но численность их уменьшилась. То, что у них недостаточно сил, людей и средств. это видно по тому, как они работают по городу, как стараются показать активность на переднем крае», — сказал Авидзба.

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