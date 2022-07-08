Москва, 8 июля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Массированные обстрелы Донецка связаны в том числе со страхом украинских солдат, ожидающих предстоящую расправу над ними. Об этом 8 июля заявил командир батальона «Пятнашка» Народной милиции (НМ) ДНР Ахра Авидзба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются создать видимость угрозы наступления на Донецк. Однако у них попросту нет сил и ресурсов для такой атаки.

«Мы наблюдаем такую картину, когда человеку становится очень страшно он ведет себя шумно, показывает, что он ко всему готов. Но мы понимаем, что какую-то часть сил перемолотили, активность противника не говорит о том, что он готов, скорее он хочет показать, что он готовится к чему-то. Но численность их уменьшилась. То, что у них недостаточно сил, людей и средств. это видно по тому, как они работают по городу, как стараются показать активность на переднем крае», — сказал Авидзба.