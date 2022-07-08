Лондон, 8 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Заместитель министра внешней торговли Великобритании по вопросам инвестиций Джерри Гримстоун попросил об отставке. Об этом сообщает 8 июля телеканал Sky News.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Гримстоун написал Борису Джонсону, который покидает пост премьер-министра, что складывает с себя обязанности. Гримстоун известен как близкий соратник Джонсона, он собирается вернуться в частный бизнес.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 членов британского правительства, включая министров финансов и здравоохранения, подали в отставку из-за недоверия премьер-министру Джонсону. Сам Джонсон, занявший пост премьера в 2019 году, объявил об отставке 7 июля.

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