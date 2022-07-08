Москва, 8 июля 2022, 13:37 — REGNUM Вооруженные силы России за время проведения военной спецоперации на Украине уничтожили почти 4 тыс. танков и другой бронетехники ВСУ, сообщило 8 июля Минобороны России.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.
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