Москва, 8 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за время проведения военной спецоперации на Украине уничтожили почти 4 тыс. танков и другой бронетехники ВСУ, сообщило 8 июля Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танков и других боевых бронированных машин, 730 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

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