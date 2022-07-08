Ижевск, 8 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. За первое полугодие текущего года в Единую справочную службу Удмуртии по номеру 122 поступило 229 590 обращений. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития Удмуртии.

Defense.gov Оператор с гарнитурой

Вместе с 53 операторами на звонки отвечают роботы Полина и Вероника. Только за минувший квартал кибер-операторы приняли 106 762 звонка, из которых около 40% обработали самостоятельно без привлечения операторов.

Из общего числа звонков большинство касаются медицинской тематики, в частности записи на прием к врачу. Также часто приходится отвечать на вопросы по оказанию государственных и муниципальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии шесть первых новорожденных были зарегистрированы через портал «Госуслуги» без личного посещения органов ЗАГС. Суперсервис «Рождение ребенка» запущен в регионе в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика».

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