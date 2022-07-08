Ярославль, 8 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Ярославской области суд взыскал с бывшего заместителя директора департамента государственного жилищного надзора Олега Бойченко средства, полученные им в качестве взяток. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Рыбинского городского суда.

Yarregion.ru Олег Бойченко (в центре) в Тутаеве

Напомним, мужчину обвиняли в получении взяток от двух директоров управляющих компаний в Тутаеве. Всего он получил 950 тысяч рублей. Бойченко задержали в 2019 году, обвинительный приговор был вынесен 17 сентября 2021 года. Чиновника приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 7 миллионов рублей, а также лишили права занимать госдолжности ещё 3 года.

Позднее в суд обратился Тутаевский межрайонный прокурор, потребовав взыскать с Бойченко деньги, полученные в качестве взятки.

«Судом установлено, что Бойченко О. Е. получил в качестве взятки от Коврижко А. В. денежные средства в размере 525 000 рублей, а также от Киселевой Г. В. через Коврижко А. В. денежные средства в размере 425 000 рублей. Истец просит суд взыскать с Бойченко О. Е. денежные средства, полученные в результате ничтожных сделок, совершенных ответчиком при получении взятки от Коврижко А. В., Киселевой Г. В. на общую сумму 950 000 рублей, взыскав их в доход Российской Федерации», — сообщается в судебном решении.

Суд удовлетворил иск, обязав взыскать с Олега Бойченко в доход бюджета Российской Федерации 950 тысяч рублей.