Суд обязал осуждённого ярославского чиновника вернуть полученные взятки
Ярославль, 8 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Ярославской области суд взыскал с бывшего заместителя директора департамента государственного жилищного надзора Олега Бойченко средства, полученные им в качестве взяток. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Рыбинского городского суда.
Напомним, мужчину обвиняли в получении взяток от двух директоров управляющих компаний в Тутаеве. Всего он получил 950 тысяч рублей. Бойченко задержали в 2019 году, обвинительный приговор был вынесен 17 сентября 2021 года. Чиновника приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 7 миллионов рублей, а также лишили права занимать госдолжности ещё 3 года.
Позднее в суд обратился Тутаевский межрайонный прокурор, потребовав взыскать с Бойченко деньги, полученные в качестве взятки.
Суд удовлетворил иск, обязав взыскать с Олега Бойченко в доход бюджета Российской Федерации 950 тысяч рублей.