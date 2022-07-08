Кемерово, , 13:36 — REGNUM В Кемеровской области в честь Дня семьи, любви и верности проходят фестивали, концерты, мастер-классы и торжественные встречи. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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«Сохранение традиционных семейных ценностей — наша важнейшая задача. Мы должны помнить, что в России крепкая, дружная семья всегда была основой сильного государства, — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв. — В Кузбассе семья — основа здорового общества. Поэтому мы огромное внимание уделяем семьям с детьми, разработана система соцподдержки — выплачивается региональный материнский капитал, действуют различные льготы».

Отметим, что в православных храмах Кузбасса служат праздничные литургии, посвященные святым Петру и Февронии.