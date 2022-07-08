Зеленогорск, Красноярский край, , 13:35 — REGNUM В городе Зеленогорске Красноярского края проводится проверка по факту гибели подростка, обнаруженного в подъезде жилого дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

8 июля в подъезде жилого дома по улице Молодёжная в Зеленогорске обнаружили тело 15-летнего юноши с признаками отравления газом. Признаков криминального характера смерти не обнаружено.

По данным проверки, в этот день подросток со своими приятелями — двумя несовершеннолетними девочками и 21-летним парнем — пришёл в подъезд дома на Молодёжной. Компания стала распивать спиртное.

Подросток алкоголь не употреблял, но в какой-то момент достал принесённый с собой газовый баллон и стал вдыхать пары газа. Ему стало плохо. Приятели юноши вызвали скорую помощь. Приехавшие медики начали проводить реанимационные мероприятия, однако мальчика спасти не удалось. Он скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года петербургский школьник скончался, надышавшись газом для зажигалок.

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