Махачкала, , 13:34 — REGNUM Дагестан отправил очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. В фурах, отправившихся в Донбасс, вода, продукты питания и самые нужные вещи для бойцов, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

В составе гуманитарного груза — питьевая вода Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Когда ты на передовой, особенно приятно получать привет из дома. Знать, что тебя где-то ждут и очень переживают. Поэтому сегодня отправили нашим ребятам, которые участвуют в спецоперации на Украине, 20 тонн гуманитарного груза — бутилированную воду, продукты и ящики «Посылка солдату», где собраны вещи первой необходимости», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Глава Дагестана также отметил, что сбором гуманитарной помощи для бойцов занималась «Интербригада». Её членами являются те, кто в разные годы защищал интересы России, в том числе афганцы, «чернобыльцы», ополченцы 1999 года.