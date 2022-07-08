Махачкала, 8 июля 2022, 13:34 — REGNUM Дагестан отправил очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. В фурах, отправившихся в Донбасс, вода, продукты питания и самые нужные вещи для бойцов, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
Глава Дагестана также отметил, что сбором гуманитарной помощи для бойцов занималась «Интербригада». Её членами являются те, кто в разные годы защищал интересы России, в том числе афганцы, «чернобыльцы», ополченцы 1999 года.