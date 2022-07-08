Санкт-Петербург, 8 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Новое общественное пространство «Брусницын» заработало для жителей и гостей Санкт-Петербурга на Васильевском острове рядом с известным «Севкабель портом», сообщил 8 июля вице-губернатор Борис Пиотровский.

t. me/Piotrovsky Новое общественное пространство «Брусницын»

Новый творческий квартал расположился на месте фабрики купцов Брусницыных и занимает более 3 гектаров бывшего кожевенного производства.

«Сейчас здесь есть площадка с благоустроенной набережной, променад, архитектурный коворкинг, музыкальные бары, рестораны», — рассказал чиновник.

В «Брусницыне» заработал выставочный зал площадью 900 кв. метров, а на одной из крыш оборудована открытая концертная площадка. Также в новом общественном пространстве можно поиграть в настольный теннис, бадминтон, стритбол, петанк, пострелять из лука и арбалета.

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