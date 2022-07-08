Калайи-Нау, Афганистан, 8 июля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Жители афганской провинции Бадгис рассказали, что в провинции увеличились бедность, экономические проблемы и цена на скот, а некоторые жители этой провинции не имеют возможности принести жертву на праздник Курбан-байрам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Курбан-байрам у Соборной мечети

Ахмад Шах, житель города Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис, заявил, что скотный рынок находится в упадке, и в этом году жители приносят в жертву меньшее количество животных по сравнению с предыдущими годами.

Абдул Азим, другой житель Бадгиса, приехавший на скотный рынок, чтобы купить барана для жертвоприношения, сообщил: »Многие приходят на этот рынок, но из-за высоких цен возвращаются домой без покупок».

В этом году граждане страны собираются встретить Курбан-байрам на фоне резкого роста бедности и экономических проблем.