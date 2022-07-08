Алеппо, Сирия, , 13:38 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Турции перебрасывают дополнительные войска на север Сирии. Об этом 8 июля сообщает Hawar News.

Танк турецкой армии в Сирии @islamicworldupd

По данным журналистов, армейские колонны вошли на территорию сирийской провинции Алеппо в ночь с 7 на 8 июля через КПП «Баб-аль-Салам». Журналисты издания публикуют фотографии, на которых запечатлены армейские тягачи, перевозящие танки и артиллерию. В составе армейской колонны были также запечатлены лёгкие бронемашины, грузовики и другая техника.

Как сообщается, колонна вошла на территорию турецкой военной базы севернее города Тель-Рифаат.

Ранее в Турции заявили о намерении провести в Сирии очередную военную операцию, направленную против отрядов курдских партизан.