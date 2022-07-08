Москва, , 13:32 — REGNUM В условиях санкционного давления развитие перерабатывающей промышленности должно стать приоритетом.

Вопрос обеспеченности российской экономики перерабатывающими мощностями резко актуализировался в период, который начался в конце февраля 2022 года. С этого момента правительство страны предприняло ряд финансовых мер по поддержке реального сектора экономики. В частности, в начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение дополнительных средств в размере 4,3 млрд рублей на докапитализацию региональных фондов промышленности. Федеральные гранты затронут промпредприятия разного профиля в 77 регионах России.

Однако, если речь идет не о поддержании текущего уровня промышленности, а её развитии, просто перевооружения промпроизводства может быть недостаточно. Существующая структура промышленности формировалась из «досанкционных» ориентиров. Внешнеполитическая и внешнеэкономическая конъюнктуры значительно изменились, перед Россией возникли новые вызовы, связанные с необходимостью пополнения государственного бюджета и обеспечением населения необходимыми товарами.

Санкции дополнительно обострили вопросы зависимости России от импорта в ряде направлений. Даже в базовых сферах, таких как производство продуктов питания и детских смесей, Россия сохраняет значительную, а в ряде случаев почти полную импортозависимость.

Например, 25% сыра на российских прилавках имеют иностранное происхождение. При этом потребление сыра в России постоянно растет, увеличившись за 15 лет с 4,1 килограмма в год до 6,6 кг. С учетом неопределенности дальнейших экономических отношений в плане импорта, отечественной промышленности придется возместить как минимум 150-200 тыс. тонн сыра, который потенциально может «выпасть» с рынка при ужесточении санкционной политики.

Не прихоть, а необходимость

Потеря некоторого количества сыра может быть чувствительной для российского рынка, но есть и более серьезные проблемы. Россия до сих пор импортирует более 90% сухой молочной сыворотки, необходимой для производства детских смесей — заменителей грудного молока.

К настоящему моменту Россия достигла 84%-й обеспеченности внутреннего рынка за счет отечественного молока и молочных продуктов при необходимых, согласно Доктрине продовольственной безопасности, 90%. Как правило, проблема обеспечения отечественным производством не связана с недостатком сырья, молочное производство России имеет хорошую динамику, в 2021 году объем производства сырого молока в стране составил 32,3 млн тонн.

Например, входящая в десятку крупнейших регионов-производителей сельскохозяйственной продукции, Новосибирская область перевыполняет показатели по большинству ключевых направлений. В 2021 году регион достиг превосходящей обеспеченности зерном, свининой, куриными яйцами, тепличными овощами и молоком. Однако, почти 60% молока из Новосибирской области отправляется на переработку в соседний Алтайский край и другие регионы.

Это не только создает трудности для потребителей, которым приходится оплачивать все логистические издержки по перемещению исходного сырья и готовой молочной продукции, но и не позволяет развиваться большому сектору региональной экономики. Сельское хозяйство в той части, которая связана с производством молока или пшеницы, не требует большого числа рабочих рук. Переработка создает большую добавленную стоимость и квалифицированные рабочие места, способные предложить более конкурентную заработную плату.

Например, строящийся сейчас в Маслянинском районе Новосибирской области завод компании «ЭкоНива» даст региону 400 рабочих мест. Это крупное предприятие, годовая мощность переработки которого — 420 000 тонн молока в год. Помимо линейки молочных продуктов повседневного потребления, таких как сливочное масло, творог, сметана и сыр, завод от «ЭкоНива» будет производить свыше 15 000 тонн сухой молочной сыворотки, пригодной для сухих детских смесей — заменителей грудного молока. Тем самым, будет устранена критическая уязвимость отечественных демографических программ.

Плановый экспорт

Продукция отечественного АПК в последние годы пользуется большим спросом на мировом рынке, а опасения глобального продовольственного кризиса дают определенную гарантию того, что эта ниша рынка будет актуальной ещё долгое время.

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» предусматривает достижение к 2030 году объема экспортных поставок продовольствия в $47,1 млрд. Плановая цифра может быть достигнута экстенсивно, за счет увеличения объема вывозимой продукции — либо интенсивно, путем повышения добавленной стоимости российского экспорта.

Уже сейчас структура российского экспорта меняется. К 15 февраля 2022 поставки продукции АПК за рубеж были на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года, сильнее всего потеряли поставки зерна — они упали на 61%, что контрастирует с ростом экспорта масложировых товаров (+41%) и молока. За прошлый год Россия смогла поставить на 15% молочных продуктов больше, чем в 2020 году, свыше одного миллиона тонн в абсолютных цифрах.

В ситуации, когда экспорт пшеницы или других культур может быть ограничен по тем или иным соображениям, обеспечить достижение плановых показателей экспорта можно только за счет поставок готовой продукции. Заводы, подобные проекту «ЭкоНива» в Новосибирской области, необходимы российской экономике. Крупный завод позволит создать рабочие места, снизит зависимость от чувствительных категорий импорта и повысит конкурентоспособность российского АПК на мировом рынке. Что, в конечном итоге, поможет укреплению отечественной экономики в целом.