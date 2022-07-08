Иркутск, 8 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 8 июля известило об окончании расследования уголовного дела в отношении местной жительницы, которая преступным путем наживалась на иностранных гражданах.

Мигрант

Весной текущего года 31-летняя женщина путем подачи заявлений в многофункциональный центр зарегистрировала в принадлежащем ей доме нескольких российских граждан и иностранцев.

Кроме того, в отдел по вопросам миграции обвиняемая предоставила недостоверные сведения, что позволяло оформить мигрантам фиктивную постановку на учет. Однако фактически в жилом помещении никто из указанных в документах людей не проживал. За каждого прописанного человека она получала денежное вознаграждение.

Полицейские доказали 54 эпизода противоправной деятельности фигурантки, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного, а также имущественных преступлений.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, безработный житель Обнинска в своей квартире на проспекте Ленина фиктивно зарегистрировал 18 иностранных граждан. В отношении мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело.

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