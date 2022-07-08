Новосибирск, 8 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Беловодский район Луганской Народной Республики из Новосибирской области доставили десять газовых отопительных котлов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики сибирского региона.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

«Газовое оборудование в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду будет установлено в школах и детских садах района, — уточнил новосибирский министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов. — Новые газовые котлы заменят ранее использовавшиеся отопители с истёкшим сроком эксплуатации, а также устаревшие твердотопливные котлы».

Архипов подчеркнул, что Новосибирская область будет оказывать необходимую помощь в подготовке систем теплоснабжения населённых пунктов Беловодского района к отопительному периоду, который начнётся 1 ноября 2022 года.