Москва, 8 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий создание единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, внесен в Госдуму заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политикеАртемом Кирьяновым («Единая Россия»), передает корреспондентИА REGNUM8 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Депутат пояснил, что наружная реклама на цифровых носителях, транспорте и электронные доски с объявлениями могут быть использованы недружественными странами для нанесения ущерба России, ее компаниям и гражданам. Законопроект предусматривает установление особого режима распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций, а также размещения электронных объявлений физических лиц.

Для этого правительством определяется единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений, который будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях.

Согласно документу, единый оператор занимается установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций, созданием и эксплуатацией информационного ресурса размещения информации на цифровых рекламных конструкциях и электронных досках объявлений с учетом требований безопасности. Также на единого оператора возлагается обязанность по предварительному согласованию совместно с регионами схем размещения рекламных конструкций.

Отдельно депутат указывает, что требования законопроекта не распространятся на пользователей соцсетей, размещающих объявления о товарах и услугах.