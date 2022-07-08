Ижевск, 8 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В полицию Ижевска обратился 37-летний безработный местный житель, сообщив о хищении у него около 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

U.S. Marine Corps Телефонный мошенник

Он рассказал, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил о попытке взять на имя мужчины кредит. Звонивший убедил оформить встречный кредит на сумму 917 тыс. рублей для защиты сбережений и поимки преступников. После этого жертва перевела на указанный мошенником «безопасный счет» 1,118 млн рублей. После перевода средств псевдо-сотрудник банка перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, четверых телефонных мошенников задержали в Казани по подозрению в хищении более 12,7 млн рублей у матери погибшего в ходе специальной военной операции РФ на Украине военнослужащего из города Гремячинска Пермского края.

Читайте также: В Казани задержали банду, подозреваемую в хищении 12 млн рублей