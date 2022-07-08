Ханты-Мансийск, 8 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 8 июля с COVID-19 госпитализировали 12 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

За сутки на 8 июля в Югре выписали из ковидных госпиталей 29 человек. Выявили 18 заражённых, на три человека больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 5 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 8 июля лабораторно подтверждено 211 460 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 208 697 человек, скончались 2556 (ни одного человека за сутки).