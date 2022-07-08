Кишинёв, 8 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Бывшего депутата парламента Молдавии от Демократической партии Владимира Андронаки включили в базу розыска Интерпола. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба молдавской полиции.

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«Сегодня Андронаки Владимир стал фигурировать в базе данных международного розыска Интерпола, для ареста и экстрадиции», — говорится в сообщении.

Сообщается, что молдавские правоохранители отправили запрос в сентябре 2021 года. Андронаки проходит обвиняемым по делу о попытке продать имущество консульства Молдавии в Одессе, его также обвиняют в отмывании денег и соучастии в деле о «краже миллиарда».

Стоит отметить, что в мае 2022 года сотрудники прокуратуры Молдавии провели обыск в доме бывшего премьер-министра республики и экс-лидера Демократической партии Павла Филиппа. Он также фигурирует в деле о попытке отчуждения земельного участка площадью более 40 соток в Одессе.