* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 8 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели повальные обыски домов в районе Джуе-Шир в Кабуле. Рейд начался рано утром 7 июля и продолжался до вечера. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «8 Собх».

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Собеседники издания отмечают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помимо обыска домов также контролировали движение автомобилей и пешеходов, установив блокпосты по обеим сторонам улицы Наккаш Али до района Махзан.

Источники сообщают, что к концу дня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли проверить весь район, и есть вероятность возобновления поисков.

Рейд был произведён после того, как поступили сообщения о вооружённом конфликте в центре Кабула.