Талибы* совершили рейд по домам жителей Кабула
Кабул, 8 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели повальные обыски домов в районе Джуе-Шир в Кабуле. Рейд начался рано утром 7 июля и продолжался до вечера. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «8 Собх».
Собеседники издания отмечают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помимо обыска домов также контролировали движение автомобилей и пешеходов, установив блокпосты по обеим сторонам улицы Наккаш Али до района Махзан.
Источники сообщают, что к концу дня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли проверить весь район, и есть вероятность возобновления поисков.
Рейд был произведён после того, как поступили сообщения о вооружённом конфликте в центре Кабула.