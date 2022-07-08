Париж, 8 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Американская бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян объяснила, почему её дочь Норт Уэст подняла плакат со словом «Стоп» на показе мод в Париже (Франция). Об этом 8 июля пишет Entertainment News.

Скриншот из шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян

По словам Кардашьян, таким образом её девятилетняя дочь дала понять папарацци, что ей не нравится, что её снимают — ребёнок хотел, чтобы фотографы «сосредоточились на шоу», а не на ней. «Я думаю, что у Норт были проблемы с людьми, которые её фотографировали, поэтому она написала на своем приглашении «Стоп» и подняла его», — объяснила телезвезда.

ИА REGNUM напоминает, что Норт Уэст — одна из четверых детей Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста (Йе). У неё есть сестра Чикаго Уэст и два брата — Сейнт и Псалм Уэст.