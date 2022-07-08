Москва, 8 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Украинских солдат ждет возмездие за каждого убитого ребенка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 июля заявил командир батальона «Пятнашка» Народной милиции (НМ) ДНР Ахра Авидзба.

Dnr-online.ru Флаг ДНР

По его словам, обстановка на территории ДНР остается стабильно напряжённой. При этом гибель детей от обстрелов украинской артиллерии будет в бойцах народной республики ярость.

«Обстановка стабильно напряженная, за исключением обстрелов городов и гибели детей — это будит в нас ярость. Но хладнокровие нашего командования позволяет держать себя в руках и не делать резких шагов. Но мы уже знаем, что каждый ребёнок будет отомщен и будет отомщен жестоко», — сказал Авидзба.