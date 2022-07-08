Ульяновск, 8 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом остаётся примерно на одном уровне, при этом число жертв пандемии возросло. Соответствующие сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 8 июля, заражение коронавирусом лабораторно подтверждено у 203 782 жителей Ульяновской области, в том числе 6 и 7 июля выявлено соответственно 19 и 18 случаев инфицирования. Напомним, что с 14 июня в регионе ежедневно подтверждается менее 20 случаев заражения коронавирусом.

Количество вылечившихся от ковида достигло 198 827 человек, доля выздоровевших в целом составляет порядка 97,57%. Умерли от ковида 4722 жителя, уровень смертности — 2,32%.

Что касается суточной статистики, то 7 июля госпитализированы в ковидные стационары четверо больных, выписаны 20 пациентов, умер один человек.