Москва, 8 июля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пользуется большим доверием жителей республики. Об этом говорят высокие рейтинги его политической активности, а также отсутствие критики его работы в соцсетях, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, подводя итоги Дням Республики Адыгея, которые прошли в верхней палате российского парламента.

Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Валентина Матвиенко с руководством Адыгеи

Как отметила спикер Совфеда, за последние пять лет в Адыгее отмечается существенный подъем экономики. Это и высокие темы строительства жилья, дорог, объектов социальной инфраструктуры, и улучшение инвестиционного климата. А по объему строительства жилья Адыгея в 2022 году выйдет на первое место среди субъектов России, и такую высоту мало кому удается взять, заметила Матвиенко. Все эти достижения, подчеркнула она, это результат огромного труда тружеников Адыгеи и органов власти республики под руководством Мурата Кумпилова.

«Лучшая оценка работы руководителя — это отношение к нему жителей. В рейтинге руководителей органов исполнительной власти глава Адыгеи Мурат Кумпилов занимает девятое место, а по положительной динамике оценки населения — на пятом. Оценка населением главы республики всегда тесно связана с теми результатами, которых удалось добиться. Даже в соцсетях почти совсем нет критики. В успехах республики, несомненно, есть ваша заслуга», — обратилась Матвиенко в руководителю Адыгеи.

За многолетний добросовестный труд на посту руководителя Адыгеи Мурат Кумпилов был отмечен благодарностью председателя Совета Федерации. Этой же награды удостоился председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.